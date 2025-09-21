На Рівненщині у ДТП загинув 60-річний пішохід

На Рівненщині на трасі «Київ-Чоп» водій позашляховика на смерть збив пішохода. Про це у неділю, 21 вересня, повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Аварія трапилась у суботу, 20 вересня, близько 20:00 у селі Антопіль. Попередньо слідчі встановили, що 55-річний рівнянин, який керував позашляховиком Toyota Land Cruiser Prado, збив 60-річного місцевого жителя, який переходив дорогу на нерегульованому переході. Внаслідок ДТП 60-річний чоловік загинув.

«Водій самостійно викликав поліцію та швидку, однак медики, попри вжиті реанімаційні заходи, констатували смерть чоловіка у кареті швидкої», – повідомили у Нацполіції.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Відомо, що водій перебував за кермом у тверезому стані.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 20 вересня, на трасі Київ-Чоп неподалік міста Буськ водійка автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon зіткнулась з гужовою підводою. Внаслідок ДТП загинула 62-річна жінка.