На Кіровоградщині військовий намагався підкупити командира батальйону, щоб вчинити СЗЧ

Державне бюро розслідувань затримало військового, який за хабар намагався втекти з навчального центру на Кіровоградщині. Про це у понеділок, 3 листопада, повідомили у пресслужбі ДБР.

Як встановили слідчі, військовий, який проходив вишкіл у навчальному взводі, вирішив самовільно залишити частину. Після невдалої спроби втекти повз охорону, він спробував підкупити командира батальйону, запропонувавши 4 тис. доларів хабаря. Військовий сподівався, що за гроші командир допоможе йому виїхати за межі частини.

Комбат одразу звернувся до правоохоронців. ДБР затримало військового після передачі частини грошей. Бійцю оголосили підозру в пропозиції та наданні неправомірної вигоди, а також у закінченому замаху на ухилення від несення військової в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 409 КК України). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, у вересні 2025 року стало відомо, що на Львівщині затримали курсанта школи загальновійськової підготовки, який пропонував 3000 доларів сержанту, щоб той допоміг йому вчинити СЗЧ.