На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив 6-річну дівчинку

На Київщині семирічний хлопчик з батьківської рушниці випадково застрелив шестирічну дівчинку. Про це у неділю, 24 серпня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Київської області.

Подія трапилась вдень суботи, 23 серпня, у Бориспільському районі. До правоохоронців звернувся чоловік та повідомив, що в будинку виявили 6-річну дівчинку без свідомості з пораненням руки.

«Правоохоронці попередньо встановили, що семирічний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у будинку, де проживає. Малолітній взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батьку, та здійснив постріл у бік дівчинки», – йдеться у повідомленні.

Від отриманих внаслідок пострілу травм шестирічна дитина померла. Правоохоронці затримали батька семирічного хлопчика та розпочали відносно нього кримінальне провадження фактами злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї (ст. 166, ст. 264 Кримінального кодексу України). Подію також розслідують за статтею «Умисне вбивство» (ч. 1 ст. 115).

Нагадаємо, у травні 2023 року до лікарні із вогнепальним пораненням у груди потрапив львівський школяр. Правоохоронці встановили, що хлопець отримав поранення через випадковий постріл з помпової рушниці, яку школярі знайшли у батьків.