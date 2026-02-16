Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі

На Київщині поліцейські викрили та ліквідували псевдореабілітаційний центр, в якому насильно утримували у рабстві 58 людей. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський в понеділок, 16 лютого.

Як встановило слідство, організував схему керівник громадської організації, яка нібито надавала допомогу людям з алко- та наркозалежністю. До неї він залучив співзасновника цієї ж ГО, трьох наглядачів-охоронців та ще дев’ятьох співучасників.



«Потерпілих били, залякували, ізолювали від зовнішнього світу, вводили сильнодіючі препарати та примушували до тяжкої фізичної праці. Дохід фігурантів від експлуатації людей становив близько мільйона гривень на місяць», – ідеться в повідомленні.

Так, потерпілих примушували до обробки земельних ділянок, будівельних робіт, заготівлі деревини тощо.

Під час слідчих дій у фігурантів справи вилучили документацію, електронні носії інформації, печатки, реєстраційні документи фіктивних підприємств, транспортні засоби, телефони, незареєстровану вогнепальну зброю, гроші, а також сильнодіючі лікарські засоби.



У межах спецоперації вдалось врятувати 16 людей, серед яких неповнолітній. Наразі їм надається необхідна допомога, а також розв’язується питання отримання ними статусу постраждалих від торгівлі людьми.

Організатору та спільникам уже повідомлено про підозру за фактами торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 ККУ) та катування (ч. 2 ст. 127 ККУ). За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.