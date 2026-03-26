Двох прокурорів викрили на погрозах та вимаганні хабаря

На Київщині викрили двох прокурорів, які вимагали з підприємця хабар у розмірі 50 тис. доларів. Про це у четвер, 26 березня, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Йдеться про прокурорів Броварської окружної прокуратури Київської області, які шантажували підприємця. За словами Руслана Кравченка, правоохоронці погрожували чоловіку арештом земельних ділянок, якими той користувався на законних підставах. Після погроз прокурори запропонували підприємцю «вирішити питання» за 50 тис. доларів.

«Без жодних підстав і без реальних процесуальних можливостей. Фактично це спроба заробити на страху бізнесу. Я вважаю принциповим: такі речі мають отримувати негайну і жорстку реакцію. Без огляду на посади», – наголосив Руслан Кравченко.

За словами генпрокурора, наразі розпочате досудове розслідування. Незабаром слідчі нададуть правову оцінку діям прокурорів.

Також Руслан Кравченко закликав сповіщати Офіс генпрокурора про тиск з боку прокурорів. Це можна зробити через спеціальну платформу «Стоп тиск» за посиланням.

Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) ухвалила рішення про звільнення з посади прокурора Пустомитівської окружної прокуратури на Львівщині Олега Опанасюка. Встановлено, що він протягом 10 років отримував пенсію через інвалідність II групи, хоча не мав на це підстав.