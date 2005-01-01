На клумбі у центрі Львова виросла картопля. І це не жарт

На площі Старий Ринок у Львові виросла картопля. Відповідне фото оприлюднив львівський історик Ігор Чорновол у Facebook. Чиновники Галицької райадміністрації Львова, до повноважень яких належить нагляд за благоустроєм Старого Ринку, наступного ж дня заявили, що картоплю уже викопали, а клумбу натомість засадять травою. В райадміністрації так і не з'ясували, хто саме висадив картоплю у центрі Львова, але припустили, що це зробили безпритульні.

Фото Ігоря Чорновола та Гарячої лінії міста