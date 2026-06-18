Інцидент стався на пункті пропуску «Краківець-Корчова»

У четвер, 18 червня, на польсько-українському кордоні митники пункту пропуску «Краківець-Корчова» виявили 77 контейнерів з екзотичними тваринами та комахами, яких незаконно намагалися ввезти в Україну. Про це повідомляє пресслужба Львівської митниці.

Як йдеться в повідомленні, контрабанду виявили в автівці Kia Carnival, що прямувала в Україну. Водій – 37-річний мешканець Рівненської області – обрав для митного контролю «зелений коридор». Проте під час огляду працівники митниці спільно з прикордонниками виявили у багажному відділенні 77 контейнерів з живими тваринами та комахами.

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Серед них були ящірки, жаби, змії, павуки, багатоніжки, жуки та інші комахи. Як повідомляють митники, тварин привезли з Північної та Південної Америки, Південно-Східної Азії, Африки, Карибського басейну та Австралійського регіону.

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Фото митниці

На водія склали протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 МКУ (недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України). Санкція статті передбачає штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або без такої. Наразі тварин передали на тимчасове зберігання. Після завершення експертиз рішення щодо їх подальшої долі ухвалить суд.