На ухилянтів склали адмінпротоколи

У понеділок, 13 січня, прикордонники відділу «Косине» Мукачівського загону затримали 8 чоловіків, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон з Угорщиною. На ухилянтів склали адмінпротоколи.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, чоловіків, які йшли в бік українсько-угорського кордону, помітили за допомогою засобів дистанційного спостереження.

«Порушники спробували втекти. Щоб їх зупинити, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів. Усі затримані є жителями Закарпаття. Один із них виявився неповнолітнім», – інформують в ДПСУ.

На затриманих склали адміпротоколи за спробу незаконного перетину кордону, порушення прикордонного режиму та злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України під час виконання ним службових обов’язків.