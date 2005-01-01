На Луганщині школяреві відірвало руку під час спроби розібрати великокаліберний патрон

Стан хлопчика тяжкий, але загрози життю немає

У Луганській області 11-річний хлопець отримав поранення під час спроби розібрати великокаліберний патрон. Про це повідомляють на сайті місцевої поліції.

«У результаті вибуху в будинку в с. Гончарівка Сватівського району неповнолітній отримав тілесні ушкодження у вигляді травматичної ампутації правої кінцівки і травми живота і був госпіталізований», – йдеться в повідомленні.

Працівники слідчо-оперативної групи і вибухотехніки, які виїхали на місце події, встановили, що школяр отримав тілесні ушкодження в результаті вибуху великокаліберного патрона, який він намагався розпиляти за допомогою частини наждачного круга.

Як повідомляється, хлопчикові зробили операцію. За словами лікарів, його стан тяжкий, але загрози життю немає.