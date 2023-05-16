Навесні 13-річна дівчина народила дитину від неповнолітнього хлопця

13-річна школярка з села у Городоцькому районі народила дитину від 15-річного хлопця. Попри те, що пара вже одружилася, на юнака відкрили кримінальне провадження за скоєння особливо тяжкого злочину, а саме – зґвалтування малолітньої дитини.

4 травня до Городоцького районного суду надійшло клопотання від прокуратури, аби обрати запобіжний захід неповнолітньому хлопцеві, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини (тобто особи, яка ще не досягла 14 років). Суд відпустив юнака під особисте зобов'язання.

З матеріалів справи відомо, що йдеться про студента другого курсу Миколаївського професійного ліцею. Хлопець родом із села Андріянів, має позитивну характеристику від вчителів та раніше проблем із законом не мав.

Із джерел у прокуратурі ZAXID.NET стало відомо, що 13-річна дівчина та 15-річний юнак тривалий час зустрічалися. Статеві стосунки між ними були за взаємною згодою. Школярка завагітніла влітку минулого року і навесні у пари народилася дитина, вони одружилися.

Попри те 28 квітня, молодий батько отримав від правоохоронців підозру в особливо тяжкому злочині. Його підозрюють у зґвалтуванні малолітньої. За такий злочин суворо карають, хлопцеві загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, схожа ситуація сталася три роки тому у Кам'янка-Бузькому районі. 13-річна школярка завагітніла від старшого на два роки односельчанина. Майже 8 місяців їй вдавалося приховувати свою вагітність від вчителів та односельчан.