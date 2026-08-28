Напад стався у селі Нем’яч Золочівського району

У п’ятницю, 28 серпня, у селі Нем’яч Золочівського району 59-річний місцевий мешканець напав із молотком на 22-річну агрономку. Потерпіла отримала тяжкі травми голови й перебуває у реанімації. Про це повідомили у прокуратурі Львівської області.

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Як повідомили слідчі, конфлікт стався вранці на вигоні за селом. Ділянка належить агротовариству. 22-річна агрономка обстежувала територію, яку планували очистити від дерев та чагарників. До жінки підійшов 59-річний чоловік, який живе неподалік і регулярно випасає худобу на цій території. Між ними виникла сварка. Під час конфлікту чоловік дістав молоток і двічі вдарив ним жінку по голові. Коли вона впала на землю, нападник продовжив бити її.

59-річний чоловік приніс молоток із собою (фото прокуратури)

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«Крики почув тракторист, який був неподалік. Він відтягнув чоловіка від потерпілої та викликав поліцію і медиків. Після цього нападник пішов додому, де його згодом затримали правоохоронці», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Жінку госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою та переломом черепа. Наразі вона перебуває у реанімації. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Затриманому повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 КК України).