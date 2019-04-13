На Львівщині через конфлікт із «чорними» лісорубами багатодітній матері спалили стайню з худобою

Під час пожежі загинули десятки домашніх тварин

Причиною пожежі в ніч з 10 на 11 квітня у селі Глухів, Сокальського району, став навмисний підпал. Про обставини події ZAXID.NET розповіла місцева мешканка Ольга Масловська – саме її господарство невідомі підпалили за допомогою пляшок із запалювальною сумішшю. Жінка пов'язує підпал зі своєю екозахистою діяльністю.

«Стайня згоріла вщент. Коні, кози, корова і телята – всі тварини дуже сильно кричали, але ми нічого не могли зробити, бо вогонь був дуже сильний. На місці пожежі ми познаходили пляшки з бензином. Стіни теж облили, бо палало дуже сильно зі всіх боків», – розповіла Ольга Масловська.

Під час пожежі у стайні згоріли всі тварини з господарства Ольги Масловської: двоє коней, три кози, корова, троє телят та більше тридцяти курей. Жінка стверджує, що причиною підпалу міг стати конфлікт із посадовцями місцевого Соснівського лісництва, на території якого здійснються нелегальні вирубки.

«У нас масово вирубують ліс. Дерева зрізають попри саму землю, а тоді маскують пеньки мазутом і попелом. Я не раз піднімала це питання, тому мені вирішили отак відплатити», – розповіла жінка.

Усі фото Ольги Масловської

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах). Триває слідство.

46-річна Ольга Масловська – матір п’яти дітей. Після втрати господарства вона проситися меценатів, які готові підтримати родину в біді. Жінка також шукає адвокатів та екологів, які можуть допомогти з юридичною підтримкою у її ситуації.

З дозволу Ольги Масловської ZAXID.NET публікує її номер телефону 0977401381 та номер банківської картки для добровільної фінансової допомоги 5168 7555 2319 4252