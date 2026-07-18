Аварія трапилась дорогою в Урич

В п’ятницю, 17 липня, на Львівщині сталась смертельна ДТП в селі Крушельниця Сколівської громади, в якій загинув 33-річний пасажир мотоцикла. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту ЛОВА на своїй фейсбук-сторінці.

Аварія трапилась близько 16:20. Два мотоцикли їхали в сторону села Урич. 26-річний водій мотоцикла Kawasaki, мешканець Борислава, не дотримався безпечної швидкості руху, втратив керування та на заокругленій ділянці ділянці дороги злетів з неї в кювет. За ним їхав мотоцикл Honda CBR 650RA під кермуванням 28-річного мешканця Борислава, що також злетів в кювет за тією ж траєкторією.

В результаті ДТП пасажир мотоцикла Kawasaki, мешканець Борислава 1992 року народження, від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Водія мотоцикла Kawasaki госпіталізували в стрийську ЦРЛ з відкритим переломом гомілки.

Обставини події встановлюються.

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