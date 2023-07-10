На Львівщині поліція затримала мешканця Стебника, який заманив до себе додому двох дітей та розбестив їх. Діти втекли від злочинця через вікно. У середу, 5 липня, у Дрогобицькому міськрайонному суді чоловіка на два місяці взяли під варту. У прес-службі прокуратури ZAXID.NET уточнили, що затриманому 62 роки.

Поліція затримала ймовірного педофіла по гарячих слідах ввечері 3 липня у будинку №17 на вул. Симоненка у Стебнику. За кілька годин до затримання п'яний 62-річний пенсіонер заманив двох дітей до себе додому, аби там задовольнити свої сексуальні потреби. З міркувань безпеки у прокуратурі не розголошують ані стать дітей, ані їх вік. Відомо, що діти малолітні, отже ще не досягнули 14 років.

Чоловік обманув дітей, попросивши допомогти йому по господарству. Ті пішли за пенсіонером до нього додому, де він їх зачинив.

«Зачинив на замок вхідні двері та з метою задоволення своєї статевої пристрасті спустив штани та спідню білизну, оголив і став демонструвати малолітнім свій статевий орган. Далі здійснив непристойні доторкання до свого статевого органу, намагаючись здійснити акт онанізму. Також запропонував малолітнім доторкатися до свого статевого органу, однак вони відчинили вікно кімнати та втекли через нього на вулицю», – йдеться в ухвалі суду.

Через кілька годин пенсіонера вже затримала поліція. Чоловіка підозрюють у розпутних діях, вчинених щодо малолітніх осіб, йому загрожує до 8 років ув'язнення. На судовому засіданні під час обрання запобіжного заходу підозрюваний заперечив свою провину, сказав, що нічого не пам'ятає, а дітей не знає.

Попри те, зваживши всі докази, зокрема допити свідків та відео з камер спостереження, суддя Лілія Гарасимків відправила підозрюваного під варту на 60 днів з можливістю вийти під заставу у 215 тис. грн. Призначено низку експертиз, слідство триває.