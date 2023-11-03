На Львівщині суд призначив шість років тюрми пенсіонеру за розбещення двох хлопчиків віком 12 та 13 років. Педофіл заманив дітей до себе додому, зачинив двері та вчиняв розпусні дії, але діти втекли через вікно та розповіли усе батькам.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 3 листопада, випадок трапився у липні 2023 року. Пенсіонер побачив у дворі двох хлопчиків віком 12 та 13 років. Чоловік підійшов до дітей і попросив їх нібито допомоги по господарству. Зайшовши з ними до себе додому, він зачинив двері та вчиняв розпусні дії. Діти втекли від педофіла через вікно та розповіли усе батькам, які заявили у поліцію. Педофіла було оперативно затримано.

ZAXID.NET розповідав про цей випадок, він трапився у Стебнику на вул. Симоненка, а 62-річний пенсіонер був нетверезим.

Справу розглянув суд, який визнав пенсіонера винним у розбещенні двох малолітніх дітей (ч. 2 ст. 156 КК України). Йому призначено покарання – 6 років позбавлення волі. До вступу вироку у законну силу суд залишив його під вартою.

За рішенням суду інформацію про засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.