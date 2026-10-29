У селищі Івано-Франкове Яворівського району у грудні 2025 року вперше поховали останки шістьох невідомих воїнів

У селищі Івано-Франкове Яворівського району ексгумували тіло військовослужбовця Юрія Савонюка. Воїн був похований на новому кладовищі в селищі як невпізнаний. Про це повідомили в Івано-Франківській селищній раді.

«У результаті дослідження ДНК-профілів у межах досудового розслідування встановлено особу військовослужбовця, похованого на новому кладовищі в селищі Івано-Франкове», – йдеться у дописі.

У селищній раді додали, що йдеться про військового Юрія Савонюка, жителя села Оженин Острозької міської ради Рівненської області, який народився 25 грудня 1974 року. Він служив на посаді гранатометника 2-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти військової частини А4821. У червні 2024 року він зник безвісти.

Могили невідомих воїнів в Івано-Франкове. Фото Івано-Франківської селищної ради

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«5 червня 2024 року він зник безвісти під час виконання бойового завдання поблизу села Семенівка Покровського району Донецької області», – додали у селищній раді.

У коментарі ZAXID.NET у пресслужбі Львівського ОТЦК та СП повідомили, що ексгумували тіло воїна у четвер, 29 жовтня.

«Відбулася ексгумація тіла. Воїни були поховані ще в минулому році у грудні. Тоді відбулося перше поховання невпізнаних тіл загиблих українських військовослужбовців в Івано-Франківській громаді. В цьому році стався збіг по ДНК, знайшлися родичі і відбулася ексгумація», – повідомили у Львівському ОТЦК та СП.

Додамо, що поховали воїна 16 грудня 2025 року у селищі Яворівського району. Тоді вперше на Івано-Франкові поховали останки шістьох невідомих військовослужбовців.

Як повідомляв керівник обласного управління з питань ветеранської політики Максим Фетісов «Суспільному», через велику кількість військових, яких не вдалося ідентифікувати, вирішили поховати невідомих військовослужбовців по регіонах. Як зазначалося, загалом у громаді передбачили 50 місць для поховання невідомих бійців.