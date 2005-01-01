На Львівщині горів готельно-відпочинковий комплекс

СуспільствоЮлія Лавришин, 24 грудня23510

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У суботу, 23 грудня, у місті Мостиська Львівської області горів готельно-відпочинковий комплекс. Про це повідомила прес-служба ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про пожежу на лінію «101» надійшло о 14:09. Загорання виникло в цегляній будівлі на території готельно-відпочинкового комплексу на вул. Шевченка в місті Мостиська.

На момент прибуття першого пожежно-рятувального відділення половина даху будівлі вже була охоплена вогнем. О 15:06 пожежу вдалось локалізувати, та о 15:27 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах на площі 80 м2.

До ліквідації пожежі залучили вісім одиниць особового складу та три одиниці спецтехніки. Попередня імовірна версія виникнення пожежі – перегрів печі.

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