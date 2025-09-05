Громадянин Австралії летів зі Львова до Словаччини

У Дрогобицькому районі здійснив аварійну посадку літак Су-31, який через Львів летів до Словаччини. За кермом літака перебував громадянин Австралії. Внаслідок аварійної посадки ніхто не постраждав.

Як повідомляє «Суспільне», інцидент трапився у п’ятницю, 5 вересня, біля села Волоща Дрогобицького району. Легкомоторний літак Су-31, який летів за маршрутом зі Львова до Словаччини, аварійно приземлився посеред поля через несправність двигуна.

На місце прибули рятувальники. За інформацією ДСНС, літаком керував 41-річний австралієць. Внаслідок аварійної посадки ані люди, ані сам літак не постраждав. На фюзеляжі літака помітні червоні зірки.

Фото ДСНС

Чи мав літак дозвіл на виконання польотів в умовах закритого повітряного простору в Україні для цивільної авіації ZAXID.NET з’ясувати не вдалось. У поліції Львівщини зазначили, що їхні підрозділи до інциденту не залучали.

Су-31 – одномісний спортивно-пілотажний літак розробки ОКБ Сухого. Є удосконаленою моделлю літака Су-26. Максимально допустима швидкість – 450 км/год. Перший політ СУ-31 виконав у червні 1992 року.