Надзвичайники Львівщини влаштовують рейди на паліїв трави. Так хочуть попередити виникнення пожеж та трагічних наслідків. До кожної мобільної групи входять поліцейські, рятувальники, представники екоінспекції та місцева влада.

Шукати порушників довго не доводиться – одного виявили в селі Журавники. Чоловік підпалив на своєму подвір'ї сухе гілля. А у сусідньому селі Верхня Білка місцевий мешканець підпалив суху траву на своєму полі. Каже, що саме так готує город до садіння: «Я перший раз від вас чую, що не можна палити траву. Якби я знав, то що я б палив? Мені того треба?».

На усіх горе-паліїв склали адмінпротоколи та оштрафували. Сума такого покарання коливається від 3062 до 6120 гривень. При цьому екологи наголошують: спалювання сухостоїв забруднює довкілля.

«Може бути і таке, що у людини виникне рак легенів. Тобто з тої спаленої сухої рослинності. Можливо люди не знають, що там можуть проживати тварини, які під час горіння трави гинуть», – каже інспектор держекоінспекції у Львівській області Роман Братуш.

Досить лише одного сірника, кажуть рятувальники, аби спалахнула суха трава. А згодом вогонь може перекинутися і на ліси та будівлі, що поруч. Особливо, коли вітряна погода.

«Характеризуються торф'яні пожежі тим, що їх складно ліквідовувати. Вони поширюються підземним шаром. І багато зусиль йде, аби їх ліквідувати. Також пожежі сухої трави можуть знищувати комунікації, які проходять на ділянці, яка горить», – пояснює речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус.

З початку 2021 року на Львівщині вже виникло понад 400 пожеж, внаслідок яких вогонь знищив більше 80 гектарів землі.

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