На трасі Львів — Рава-Руська нетверезий водій розбив лопатою лобове скло і капот службового автомобіля патрульної поліції. Тепер, крім штрафу за нетверезе кермування, він відповідатиме і за кримінальною статтею про хуліганство з особливою зухвалістю.

Як розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова, 25 лютого о 23:30 біля смт. Куликів за 16 км від Львова поліцейські зупинили автомобіль Renault Kangoo через несправну підсвітку номерного знаку. У водія — 46-річного львів'янина — поліцейські помітили ознаки сп’яніння. Він пройшов перевірку на Drager, яка показала результат 1,94 проміле.

«Патрульні почали оформляти адміністративні матеріали. Чоловік сів у свій автомобіль. Раптом вийшов, відкрив багажне відділення і, діставши звідти лопату, почав трощити службовий автомобіль», — розповіли у прес-службі патрульних.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Тепер водій відповідатиме за ч.1 ст.296 ККУ (хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом).