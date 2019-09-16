На Львівщині розпочалися міжнародні військові навчання «Rapid Trident-2019»

На Львівщині у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки розпочалися спільні міжнародні командно-штабні навчання «Rapid Trident-2019». На Яворівському полігоні зібралися понад 3,6 тисяч військовослужбовців з 14 країн світу та 600 одиниць техніки.

Наймасштабніші міжнародні військові навчання в Україні впродовж двох тижнів стануть центром підготовки бойових кадрів. У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки іноземні військові контингенти привітали запальним гуцульським танцем.

Українсько-американські командно штабні навчання «Rapid Trident-2019» стартували із двох славнів. Цьогоріч до навчання залучена рекордна кількість — понад три з половиною тисячі військових. Вперше Україну представлятиме підрозділом ціла бригада — 10-та гірсько штурмова. Окрім Збройних Сил, тренуватимуться і нацгвардійці, прикордонники та поліцейські.

«Навчання проведуть у дві фази, перша командно-штабна, з 19 по 21 вересня, в ході якої будуть відпрацьовуватись планування та застосування багатонаціональної дивізії в ході відбиття агресії та відновлення положення по кордону», — розповідає начальник управління оперативного командування «Захід» Олександр Жакун.

Загалом своїх військових делегували 14 країн членів Північноатлантичного альянсу. В тандемі із натівськими військовими українці відпрацьовуватимуть координацію та злагодження для протидії спільному ворогу.

«Увага всього світу прикута до цих навчань тут у Яворові. Вже багато країн Східної Європи перейшли на використання західної військової доктрини і Україна одна із них. І саме в цьому переході надзвичайно важливо працювати пліч-о-пліч з партнерами союзниками», — розповів полковник Армії США Тімоті Клівленд.

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Окрім живої бойової сили, до навчань залучать більше шести сотень одиниць військової техніки і сучасну систему імітації бою «майлс». Найбільше іноземні військові цікавляться українським досвідом нестандартних рішень у бою та веденням позиційної війни. Натомість у натівців наші перейматимуть тактику штурму міста.

«В них є така тактика: взяти в оточення місто чи поселення, тиждень його потримати, об'явити, щоб мирне населення виїхало. В нас такої тактики немає, в 2014 хлопці заходили в населені пункти одразу зі сходу», — ділиться враженнями командир відділення 10-ої гірсько-штурмової бригади Юрій Сморжанюк.

Триватиме «Rapid Trident-2019» два тижні на різних ділянках Яворівського полігону.