Парафія перейшла до Львівської єпархії Православної церкви України

Релігійна громада храму Вознесіння Господнього села Сулимів Куликівської ОТГ Львівського району вирішила вийти з-під юрисдикції УПЦ МП. Натомість парафія перейшла до Львівської єпархії Православної церкви України, повідомив 13 травня голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Водночас, за його словами, настоятель громади Григорій Фарат не підтримав рішення своєї пастви і відмовився переходити під нову юрисдикцію.

Нагадаємо, що за час повномасштабної війни Росії проти України низка релігійних громад Львівщини уже вийшли з підпорядкування Московського патріархату. Серед перших була громада Свято-Покровського храму Червонограда.

Рішення про перехід до ПЦУ також прийняли релігійні громади УПЦ МП у селі Баня Лисовицька Стрийського району та в селі Речичани біля Городка, а громада УПЦ МП у Мостиськах вирішила перейти у підпорядування Вселенського патріархату.

Про вихід з Московського патріархату заявили і Трускавецька парафія святого пророка Іллі УПЦ та парафія села Підмонастирок Дорогобицького району, а також громада села Новий Кропивник на Дрогобиччині.