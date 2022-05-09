Парафія УПЦ МП села Новий Кропивник перейшла до ПЦУ разом із настоятелем

Релігійна громада УПЦ МП села Новий Кропивник на Дрогобиччині перейшла у підпорядкування Православної церкви України. Про це ZAXID.NET розповіли у Львівській єпархії ПЦУ.

Парафіяни перейшли до ПЦУ разом із настоятелем о. Ярославом Івановичем приблизно тиждень тому. Вони приєднались до Львівської єпархії ПЦУ.

Нагадаємо, що за час повномасштабної війни Росії проти України низка релігійних громад Львівщини уже вийшли з підпорядкування Московського патріархату. Серед перших була громада Свято-Покровського храму Червонограда.

Рішення про перехід до ПЦУ також прийняли релігійні громади УПЦ МП у селі Баня Лисовицька Стрийського району та в селі Речичани біля Городка, а громада УПЦ МП у Мостиськах вирішила перейти у підпорядування Вселенського патріархату.

Про вихід з Московського патріархату заявили і Трускавецька парафія святого пророка Іллі УПЦ та парафія села Підмонастирок Дорогобицького району.