В області оновлюють паспорти маршрутів, що затвердять наприкінці вересня

У Львівській області оптимізували мережу автобусних маршрутів. Якщо на початку року діяв 521 внутрішньообласний маршрут, то зараз їх 491. Кількість автобусів на маршрутах зменшили з 1011 до 867. Про це в коментарі ZAXID.NET розповів начальник управління транспорту департаменту дорожнього господарства ЛОВА Степан Рудницький.

Причиною оптимізації стало зменшення пасажиропотоку, говорить Степан Рудницький.

«Наша обласна маршрутна мережа сформована понад 20 років тому, сьогоднішні реалії – інакші, зокрема з початком повномасштабної війни і міграції мешканців. Окрім того, після децентралізації самодостатні громади формують свої маршрутні мережі і немає потреби дублювати сполучення між певними населеними пунктами», – сказав Степан Рудницький.

За його словами, на 521 маршрут мережі мали виїжджати 1011 автобусів, проте дослідження за допомогою GPS-трекерів та системи електронної оплати за проїзд показало, що на маршрути виходить значно менше автобусів, а пасажиропотік зменшився.

Фактично ідеться про приведення мережі «на папері» до реального стану, пояснив керівник управління транспорту. Для цього закрили недіючі маршрути і реорганізували деякі діючі. Без змін залишилась робота понад 400 автобусів, роботу 178 автобусів відкоригували, вилучили з мережі 144 автобуси. Таким чином, у вересні 2025 року на Львівщині є 491 внутрішньообласний автобусний маршрут, їх обслуговують 867 автобусів.

«Вилучені маршрути – це ті, що місяцями або навіть роками не працювали, а не ті, де їздили автобуси і ми їх раптом прибрали. Зараз з перевізниками завершуємо коригування паспортів маршруту, схем, графіків», – сказав Степан Рудницький.

Керівник управління транспорту додав, що система автоматизованої оплати проїзду (є-квиток – ред.) дозволяє моніторити, які населені пункти забезпечені транспортом, а де його бракує, щоб надалі вносити зміни в мережу.

Які маршрути вилучили з мережі

Степан Рудницький сказав, що наразі повного переліку немає, остаточно внутрішньо обласну мережу затвердять наприкінці вересня.

Серед іншого, за його словами, з мережі вилучили такі маршрути:

№111 «Львів – Дубляни» – закінчився термін договору на його обслуговування і він дублював міські львівські маршрути;

№125 «Дрогобич – Львів – Грушів» – на цьому напрямку є транзитні автобуси і маршрут №722;

№157 «Дрогобич – Підсухе – Старий Кропивник» – він дублював інші маршрути;

№248 «Львів – Комарно» через Поріччя – не працював за маршрутом, дублював маршрут №722.

«Немає населених пунктів, що залишились без сполучення. Ми вилучили ті, де було дублювання, кілька маршрутів, що призводило до нездорової конкуренції перевізників, привели мережу у відповідність з реальним станом», – додав Степан Рудницький.