39-річна жінка переховувалась у родичів, де її й затримали правоохоронці

Поліція затримала 39-річну мешканку Львівщини, яка вбила свого співмешканця ударом ножа у шию. Після вбивства жінка переховувалась у родичів, але правоохоронці оперативно її розшукали.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, 22 серпня близько 01:00 між 39-річною жителькою райцентру та її 43-річним співмешканцем виник конфлікт, який розпочався у квартирі, а продовжився на сходовій клітині. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у шию, спричинивши смертельні травми. За даними Червоноградського райвідділу поліції, після вбивства вона втекла та переховувалась у родичів, де її й затримали.

Слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.