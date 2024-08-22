Правоохоронці знайшли пістолет Форт 12-Р, магазин та набої

Правоохоронці знайшли пістолет та набої у справі вбивства Ірини Фаріон. Про це стало відомо із судової ухвали про накладення арешту. Відомо, що знайдені набої калібру 9 мм відповідають тим, якими влучили у Ірину Фаріон.

Як вказано у судовій ухвалі, під час чергового обшуку, який провели 14 серпня, правоохоронці знайшли пістолет Форт 12-Р, магазин, 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА, червоні рукавиці, наждачний папір, свердла, викрутки та інше. Відомо, що обшуки провели у квартирі, проте в ухвалі прихована її адреса.

Як повідомляв ZAXID.NET, на місці злочину правоохоронці знайшли гільзу від кулі калібром 9х18 мм. Слідство припускало, що постріл було здійснено зі переробленого стартового пістолета. Наразі невідомо, чи саме із арештованого пістолета стріляли у Ірину Фаріон.

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що слідчі дії щодо встановлення знаряддя вбивства тривають, а вилучені речові докази скерують на експертизу.

Нагадаємо, 19 липня на вул. Масарика у Львові стріляли у політичну і громадську діячку, 60-річну мовознавицю Ірину Фаріон. За кілька годин від вогнепального поранення вона померла в лікарні.

25 липня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 18-річного Вʼячеслава Зінченка в його помешканні у Дніпрі. Його вдалось вистежити завдяки камерам спостереження та опитуванню свідків. У телефоні затриманого знайшли докази підготовки до злочину. На околиці Львова слідчі також виявили приватний будинок, де міг переховуватись підозрюваний.