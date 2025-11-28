Перемишлянський районний суд визнав винним хірурга Олександра Попика у хабарництві та призначив йому 25 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади у військово-лікарських комісіях протягом 2 років.

Як зазначено у вироку суду, зранку 19 серпня 2025 року хірург, член ВЛК, Олександр Попик у приміщенні центральної районної лікарні отримав хабар у розмірі 300 доларів від родича військовозобов’язаного, який проходив медкомісію. За це лікар повинен був видати новобранцю довідку з фейковим діагнозом, що надалі мало вплинути на рішення про непридатність до проходження військової служби.

На суді Олександр Попик пояснив, що цього дня до нього дійсно звернувся родич військовозобов’язаного, який проходив ВЛК. Він нібито приніс із собою медичні довідки та результати обстежень, що свідчили про певні проблеми зі здоров’ям його родича. Лікар визнав свою вину та зазначив, що грошей за фейковий документ не вимагав, але прийняв їх.

Суддя Андрій Савчак визнав Олександра Попика винним в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень (ч. 1 ст. 368 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді штрафу 24,5 тис. грн із позбавленням права обіймати посади у військово-лікарських комісіях протягом 2 років. Також він повинен оплатити витрати на експерта – 4457 грн. На вирок ще може бути подана апеляція.