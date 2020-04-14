На Львівщині суд вперше покарав порушника самоізоляції

Дрогобицький районний суд наклав 17 тис. грн штрафу на 39-річного місцевого жителя, який порушив умови самоізоляції. Чоловік мав перебувати у своїй квартирі 14 днів, однак на другий день самоізоляції покинув дім.

Як йдеться у постанові Дрогобицького райсуду, 22 березня місцевий житель Іван Д. повернувся з-за кордону і підписав згоду на добровільну самоізоляцію. Підписуючи цей документ, Іван Д. зобов’язався упродовж 14 днів залишатися у своїй квартирі і ні з ким не контактувати.

Однак на другий день самоізоляції Іван Д. порушив умови самоізоляції і покинув свою квартиру. Поліцейські не знайшли Івана Д. вдома і склали протокол про порушення.

Під час судового засідання 8 квітня Іван Д. визнав свою провину і розповів, що справді покинув місце ізоляції. Причину такого вчинку він не назвав.

Суддя Дрогобицького райсуду Зоряна Павлів визнала чоловіка винним у порушенні карантину і оштрафувала його на 17 тис. грн.

Нагадаємо, що усі українці, які повертаються з-за кордону, підписують добровільну згоду на 14-денну самоізоляцію. Упродовж цього періоду їм заборонено покидати місце ізоляції, їх також зобов'язали встановити спеціальний додаток на смартфон, аби поліція змогла слідкувати за їхнім пересуванням. У разі порушення самоізоляції передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн.