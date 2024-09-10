На Львівщині у 21 населеному пункті протягом двох днів відключатимуть газ
Перелік населених пунктів та графік відновлення газопостачання 10-11 вересня
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Протягом вівторка та середи, 10-11 вересня, у 21 населеному пункті Львівщини будуть тимчасові відключення газопостачання. Про це повідомила львівська філія «Газмережі».
Перелік населених пунктів та графік відновлення газопостачання:
Із 09:00 10 вересня через проведення робіт на газопроводі газопостачання призупинять у:
- місто Сокаль
- смт Жвирка
- с. Завишень
- с. Поториця
- с. Забужжя
- с. Конотопи
- с. Опільсько
- с. Бояничі
- с. Гатківка
- с. Хоробрів
- с. Ниновичі
- с. Савчин
- с. Гута
- с. Варяж
- с. Лубнівка
- с. Русин
- с. Лешків
Відновлення газопостачання відбудеться 11 вересня після 17:00, в міру виконання робіт.
Також газовики повідомляють, що газопостачання протягом 10 вересня не буде у:
- с. Ралівка (до 17:00)
- с. Гусаків (до 15:00)
- с. Тишковичі (до 12:00)
- с. Стрілків (до 16:00).
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