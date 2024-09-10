Протягом вівторка та середи, 10-11 вересня, у 21 населеному пункті Львівщини будуть тимчасові відключення газопостачання. Про це повідомила львівська філія «Газмережі».

Перелік населених пунктів та графік відновлення газопостачання:

Із 09:00 10 вересня через проведення робіт на газопроводі газопостачання призупинять у:

місто Сокаль

смт Жвирка

с. Завишень

с. Поториця

с. Забужжя

с. Конотопи

с. Опільсько

с. Бояничі

с. Гатківка

с. Хоробрів

с. Ниновичі

с. Савчин

с. Гута

с. Варяж

с. Лубнівка

с. Русин

с. Лешків

Відновлення газопостачання відбудеться 11 вересня після 17:00, в міру виконання робіт.

Також газовики повідомляють, що газопостачання протягом 10 вересня не буде у: