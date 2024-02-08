На Львівщині у січні зафіксували зменшення кількості ДТП, у яких загинули пішоходи
Новини Львова від ZAXID.NET за 8 лютого
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У четвер, 8 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Бюджету розвитку погодили. На сесії міської ради затвердили розподіл коштів на цей рік у Львівській громаді.
- Бути уважними на дорозі. Адже від початку року в області трапилося 35 ДТП з потерпілими, травмувалися 32 пішоходи, три людини загинули.
- Провели унікальні операції. Захисникові, який майже повністю втратив слух у боях, повернули здатність чути, а немовляті вирізали пухлину печінки, яка була більшою за сам орган.
- Знову протестуватимуть. Польські фермери планують від завтра заблокувати КПП «Дорогуськ – Ягодин» на місяць.
- Відновили історичну справедливість. У Львові, у межах деколонізації топоніміки, уточнили назви двох вулиць.
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