Алабай проліз через дірку в огорожі на подвір'я до сусідів і там загриз таксу

У Пустомитах собака породи алабай загриз таксу, це сталося 28 лютого. У травні власницю алабая засудили за порушення правил утримання тварини. Тепер Марія Павлічук має сплатити 1700 грн штрафу, а ще у жінки конфіскують собаку.

Як описано у матеріалах справи, ввечері 28 лютого, до Марії Павлічук подзвонила сусідка і попросила, аби та забрала свого собаку, який якось опинився на її подвір'ї. Власниця собаки прийшла до сусідки і забрала свого пса додому. Марія Павлічук помітила, що її алабай проліз на сусідське подвір'я через дірку в огорожі.

За деякий час сусідка знову подзвонила до власниці алабая. Вона повідомила, що знайшла свою таксу мертвою позаду будинку. Потерпіла припустила, що таксу загриз алабай, проте, як це сталося, ніхто не бачив.

«Однак на місці виявлення трупа собаки породи такса було багато шерсті біло-чорного кольору від собаки породи алабай» – йдеться у постанові суду.

Тож суддя Пустомитівського районного суду Володимир Мусієвський визнав власницю алабая Марію Павлічук винною у порушенні правил утримання собаки та оштрафував її на 1700 грн. Окрім того, у жінки відберуть собаку. Зауважимо, що на постанову може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом 10 днів.