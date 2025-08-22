Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною та скасував рішення прикордонників про відмову в перетині кордону виключеному з військового обліку чоловіку.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, до суду звернувся чоловік, який є непридатним до військової служби та виключеним з військового обліку. Він розповів, що у жовтні 2024 року він хотів поїхати за кордон, але у міжнародному пункті пропуску «Львів» прикордонники відмовили йому у перетині кордону. Позивач вважає рішення прикордонників незаконним та звернувся до суду, щоб його скасувати.

Цю справу розглянула суддя Уляна Андрусів, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. У матеріалах справи вказана причина, чому начальник групи інспекторів прикордонного контролю прийняв таке рішення – «відсутність підстав для виїзду за кордон в період дії на території України воєнного стану».

Суддя зазначила, що позивач надав прикордонникам військово-обліковий документ, у якому була відмітка про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку.

«Після виключення з військового обліку особа перестає бути військовозобов’язаною, а тому на неї не поширюються закони про військовий обов’язок та військову службу, така особа не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Ураховуючи викладене, позивач не може вважатися військовозобов`язаним громадянином України у розумінні Закону №2232-XII, тобто не має статусу військовозобов`язаного. Натомість, відповідач не врахував наведені обставини та прийняв рішення про відмову в перетині державного кордону України від 11.10.2024», – вказано у рішенні суду.

Уляна Андрусів визнала протиправним та скасувала рішення про відмову позивачу в перетині кордону. На рішення суду ще можна подати апеляційну скаргу.