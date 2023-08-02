Схему з незаконного переправлення чоловіків за кордон організував бізнесмен

Керівник одного з підприємств Прикарпаття працевлаштовував чоловіків призовного віку у власну компанію, а їхні дані вносив у систему перетину кордону «Шлях». Бізнесмен отримав підозру за фактом незаконного переправлення громадян через державний кордон. У прес-службі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону у середу, 2 серпня, розповіли, що схему викрили на Львівщині.

«Потенційні ухилянти могли безперешкодно виїхати за кордон під виглядом водіїв міжнародних перевезень. Під час санкціонованих обшуків у помешканні підприємця виявили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, печатки, чорнові записи, мікроавтобуси. Усі вилучені речові докази скерують на експертизу», – повідомили у прес-службі прокуратури.

Підприємець перебуває під вартою (Фото Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону)

Наразі підприємцеві обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Чоловікові загрожує ув'язнення на строк від семи до дев'яти років.

Правоохоронці шукають причетних до злочинної схеми. Зокрема, перевіряють посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів).