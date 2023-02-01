Таким чином військкомати уточнюватимуть дані

Під час робочої наради щодо мобілізаційних процесів, що відбулась у середу, 1 лютого, у Львівській обласній військовій адміністрації, Нацполіції і військкоматам доручено провести рейди у розважальних та відпочинкових закладах для актуалізації обліку військовозобов’язаних. Про це повідомляє ЛОВА.

Участь у нараді взяли представники районних військових адміністрацій, профільних департаментів Львівської ОВА, правоохоронних органів, прикордонної служби та Львівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату).

«Всі мобілізаційні процеси відбуваються в межах чинного законодавства і ми маємо їм сприяти. Питання військового обов’язку та захисту держави – наше спільне питання та завдання. Не будуть виконуватись питання по мобілізації, не будуть забезпечуватись питання захисту територіальної цілісності держави Україна. Маємо бути готові дати відсіч всім, хто посягає на територіальну цілісність», – прокоментував перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

Як інформував ZAXID.NET, 27 січня уряд затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану та чітко окреслив критерії підприємств, які можуть бронювати своїх працівників.