62-річний водій легковика помер ще до приїзду медиків

У середу, 16 листопада, на дорозі Тернопіль - Рава-Руська, біля села Куровичі, сталася смертельна аварія, у якій загинув 62-річний чоловік. Прес-служба поліції повідомила, що чоловік помер до приїзду медиків.

Аварія сталася близько 11:45. Водій автомобіля ВАЗ-2170, 62-річний мешканець одного з сіл Червоноградського району, зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz Actros, за кермом якої був 60-річний житель Закарпатської області.

Вигляд фури після зіткнення з легковиком (фото поліції)

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці аварії. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати автомобілем.