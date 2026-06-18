На Львівщині внаслідок перекидання мототрактора загинув 62-річний чоловік
Правоохоронці встановлююьть обставини ДТП
У селі Майдан Львівського району ввечері 17 червня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мототрактора. Внаслідок аварії загинув 62-річний місцевий мешканець.
Як повідомили у поліції Львівської області, трагедія сталася близько 18:50. За попередньою інформацією, чоловік керував мототрактором «Булат Т-200», однак не впорався з керуванням. У результаті транспортний засіб перекинувся. Від отриманих травм водій помер на місці події ще до прибуття бригади медиків.
За фактом смертельної аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть людини.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії. Для встановлення точних причин дорожньо-транспортної пригоди призначено низку експертиз.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
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