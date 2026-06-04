На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів полум’я охопило речі домашнього вжитку всесеридині приватного будинку та поширювалось на покрівлю

У четвер вранці, 4 червня у приватному будинку у селі Блищиводи на Львівщин виникла пожежа. Рятувальники, які прибули на виклик, знайшли тіло власника будинку.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Як повідомили в ДСНС Львівщини, вранці близько 8:56 4 червня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Блищиводи. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів полум’я охопило речі домашнього вжитку всесеридині приватного будинку та поширювалось на покрівлю. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Фото ДСНС

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Під час проведення розвідки пожежі рятувальники знайшли тіло 57-річного власника будинку. Пожежу гасили близько пів години. До гасіння пожежі залучили 3 рятувальників та 1 одиницю спетехніки, а також місцеві пожежні команки с.Зіболки та с. Куликів.