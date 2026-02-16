Наїзд здійснив водій автобуса Van Hool, 25-річний житель Тернополя

У неділю, 15 лютого, на Львівщині внаслідок наїзду автобуса загинув пішохід. Про це повідомили у поліції Львівської області.

ДТП трапилася близько 02:45, на автодорозі «Львів-Краковець», поблизу села Когути Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса Van Hool, 25-річний житель Тернополя, наїхав на пішохода, 29-річного мешканця Рівненської області. Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.