Машину вилучили, триває досудове розслідування

У Львові поліція знайшла водія, який наїхав на 76-річну львівʼянку на пішохідному переході та втік з місця ДТП. Унаслідок аварії львів’янка отримала важкі травми й зараз перебуває в реанімації. Про це повідомили у поліції Львівської області, у неділю, 15 лютого.

У поліції розповіли, що ввечері 14 лютого на вулиці Ряшівській 20-річний водій автівки BMW X1 наїхав на 76-річну львівʼянку на пішохідному переході. Після цього водій втік з місця ДТП, проте, у неділю, 15 лютого, поліція повідомила, що знайшла водія.

Поліцейські вилучили автомобіль та помістили його на спеціальний майданчик. Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру та обрання запобіжного заходу.