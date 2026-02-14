Турківський районний суд переглянув вирок вчителю сільської школи Андрію Терлецькому, який пʼяним вчинив ДТП із потерпілим. Раніше суд засудив його до року увʼязнення, але апеляційний суд відправив справу на новий розгляд.

Як вказано у вироку суду, ДТП трапилась 18 вересня 2022 року на ґрунтовій дорозі у селі Ісаї, що на Самбірщині. Андрій Терлецький керував авто ВАЗ 21063 у стані алкогольного сп’яніння, не впорався із керуванням, з’їхав на узбіччя, де машина перекинулась. Пасажир ВАЗу отримав тяжкі травми, внаслідок яких переніс складні операції та отримав ІІ групу інвалідності.

У суді Андрій Терлецький свою провину визнав та розповів, що того дня поїхав у село Ісаї, зайшов у магазин та разом із компанією хлопців розпивав спиртне. Коли він збирався їхати додому, його знайомий сказав, що поїде з ним, на що чоловік погодився. Водій заявив, що побачив на дорозі яму, яку хотів об’їхати, однак через мокре покриття дороги та перевищення швидкості, автомобіль занесло в ліву сторону і він перекинувся.

У червні 2023 року Турківський районний суд визнав його винним і призначив рік увʼязнення, а також зобовʼязав виплатити понад 230 тис. грн постраждалому. Однак Андрій Терлецький оскаржив вирок у апеляції.

До суду водій затвердив угоду про примирення з постраждалим пасажиром та відмовився від адвоката. Враховуючи угоду, суд визнав його винним і призначив 17 тис. грн штрафу. Також у водія вилучили права на три роки.

Додамо, що у вироку вказано, що Андрій Терлецький працює вчителем музичного мистецтва ЗЗСО І-ІІ ступенів у с. Верхній Лужок, що неподалік від села, де трапилась ДТП.