Турківський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні п’яної ДТП з потерпілим вчителя сільської школи Андрія Терлецького. Йому призначили рік тюремного ув’язнення, а також зобов’язали виплатити понад 230 тис. грн постраждалому унаслідок аварії.

Як вказано у вироку суду, який винесли у червні 2023 року, аварія трапилась 18 вересня 2022 року на ґрунтовій дорозі у селі Ісаї, що на Самбірщині. Андрій Терлецький керував авто ВАЗ 21063 у стані алкогольного сп’яніння, не впорався із керуванням, з’їхав на узбіччя, де машина перекинулась.

Пасажир ВАЗу отримав низку травм, які відносяться до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості за ознакою тривалого розладу здоров’я, переніс складні операції та отримав ІІ групу інвалідності.

У суді обвинувачений свою провину визнав та розповів, що ввечері 18 вересня поїхав у село Ісаї, зайшов у магазин та разом з компанією хлопців розпивав спиртне. Коли Андрій Терлецький збирався їхати додому, його знайомий сказав, що поїде з ним, на що чоловік погодився. Водій заявив, що побачив на дорозі яму, яку хотів об’їхати, однак через мокре покриття дороги та перевищення швидкості, автомобіль занесло в ліву сторону і він перекинувся.

У вироку вказано, що обвинувачений працює вчителем музичного мистецтва ЗЗСО І-ІІ ступенів у с. Верхній Лужок, що неподалік від села, де трапилась ДТП.

Потерпілий у суді заявив, що переніс дві складні операції та зараз проходить реабілітацію. З його слів, обвинувачений не навідував його в лікарні протягом тривалого лікування.

«Кошти на лікування збирали друзі, а обвинувачений лише один раз прийшов перед тим, як мало відбутись судове засідання, та сказав, що хотів би дати гроші за лікування. Однак станом на сьогоднішній день так нічого і не відшкодував», – цитують у вироку суду покази потерпілого.

Адвокат обвинуваченого у суді заперечив щодо відшкодування моральної шкоди, «оскільки потерпілий сам сів в автомобіль до обвинуваченого, а тому є відповідальним за своє життя та здоров’я».

Справу розглянула суддя Оксана Кшик, яка визнала Андрія Терлецького винним у вчинення аварії у нетверезому стані, унаслідок якої є постраждалий, та призначила рік тюремного ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами. Обвинуваченого також зобов’язали виплатити понад 230 тис. грн постраждалому унаслідок аварії. На вирок ще може бути подана апеляція.