На Львівщині водій мікроавтобуса на смерть збив 69-річного пішохода
Від отриманих травм чоловік загинув на місці
ДТП трапилась у селі Заболотці Золочівського району
На Львівщині водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter на смерть збив 69-річного пішохода.
Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у вівторок, 11 листопада, у селі Заболотці Золочівського району. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого був 42-річний мешканець району, наїхав на 69-річного пішохода. Від отриманих травм він загинув на місці.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
