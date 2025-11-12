ДТП трапилась у селі Заболотці Золочівського району

На Львівщині водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter на смерть збив 69-річного пішохода.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у вівторок, 11 листопада, у селі Заболотці Золочівського району. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого був 42-річний мешканець району, наїхав на 69-річного пішохода. Від отриманих травм він загинув на місці.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.