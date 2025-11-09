Аварія трапилася у темну пору доби

8 листопада на трасі Львів-Шегині загинув пішохід. ДТП трапилася близько 21:15 біля с. Родатичі, повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОВА. Водій Volkswagen Jetta наїхав на пішохода, який переходив проїзну частину дороги. Від отриманих травм 53-річний мешканець с. Угри Городоцької громади загинув на місці події. За кермом авто був 72-річний яворівець. Обставини аварії встановлюють слідчі, які відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

