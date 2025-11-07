ДТП трапилася у темну пору доби

Ввечері 6 листопада на трасі Київ-Чоп біля Сколе водій збив двох пішоходів. 45-річний чоловік загинув, жінку шпиталізували. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОВА.

Аварія трапилася близько 18:30 поблизу с. Дубина Сколівської громади.

«Водій автомобіля Volkswagen Golf здійснив наїзд на двох пішоходів. Внаслідок ДТП один пішохід – мешканець с. Корчин 1980 року народження від отриманих травм загинув на місці події», – зазначено у повідомленні.

53-річну жінку з травмами різного ступеня важкості доставили у лікарню.

За кермом авто був 67-річний житель Стрийського району.

Обставини події встановлюють слідчі, які відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).