Водійці загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк

У неділю, 4 червня, на Львівщині, на дорозі «Миколаїв-Жидачів» неподалік села Дем’янка Стрийського району, трапилася ДТП. 42-річна водійка не впоралася з керуванням і з’їхала у кювет. Внаслідок аварії троє постраждалих, серед них – дитина. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 19:00. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Peugeot, 42-річна львів’янка, не впоралась з керуванням і з’їхала у кювет. Внаслідок ДТП двоє пасажирів авто, 42-річний чоловік та восьмирічна дівчинка, а також водійка отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у лікарню.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Наразі проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.