На Львівщині врятували коня, який впав у криницю

Рятувальники витягли коня з 8-метрової криниці

У четвер, 19 вересня, рятувальники витягли з криниці коня. Тварина впала у криницю, коли паслася на полі, неподалік від будинку господаря.

«О 8:27 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Циків Мостиського району в приватному господарстві в колодязь глибиною близько 8 м упав кінь та не може самостійно вибратись. Рятувальники за допомогою пожежних рукавів та рятувальної мотузки обв’язали коня та за допомогою крана витягли з колодязя», – повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини.

Фото ГУ ДСНС Львівщини

За інформацією рятувальників, кінь випасався на полі біля хати та впав у криницю. Тварина перебувала на пасовищі ще з попереднього дня. Тому невідомо, коли кінь упав у криницю. Зранку господар побачив, що тварини немає.

Коли коня витягли на поверхню, він був досить знесилений. Тварину передали власнику.