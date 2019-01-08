Суд взяв під варту 25-річного мешканця Львівщини, який вдарив ножем власну матір

Йому оголосили підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 10:297390

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25-річному мешканцю села Дмитровичі Пустомитівського району, який вдарив ножем власну матір, оголосили підозру та обрали міру запобіжного заходу. Про це 8 січня повідомила прес-служба прокуратури Львівщини.

Конфлікт чоловіка із матір'ю трапився ще 30 грудня у їх домівці. Зловмисник напідпитку під час раптової сварки із своєю 44-річною матір’ю наніс їй один удар ножем у грудну клітку. Жінку госпіталізовано у 8-му клінічну лікарню м. Львова.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння). За цей злочин чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Слідчим суддею Пустомитівського районного суду Львівської області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у справі триває.

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