Церква Успіння пресвятої Богородиці в селі Кліцько є пам'яткою архітектури національного значення

У суботу, 18 жовтня, у селі Кліцько Комарнівської громади на Львівщині відбулася урочиста свята літургія з нагоди завершення реставрації дерев’яної церкви Успіння пресвятої Богородиці – пам’ятки архітектури національного значення, яку звели на початку ХVII століття.

Як повідомили у Львівській облраді, реставраційні роботи коштували обласному бюджету майже 6,6 млн грн і тривали впродовж 2024-2025 років. Реставрувала храм підрядна організація ТзОВ «РРОСА» на чолі з головним архітектором проєкту Сергієм Піньковським.

Як повідомила директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА, депутатка Львівської облради Олена Василько, у процесі відновлення церкви провели комплекс робіт, зокрема, відновили фундамент і підлогу, укріпили стіни, виконали тонування дерев’яних поверхонь, реставрацію дахових конструкцій і піддашшя з їх подальшим покриттям ґонтом.

Також здійснили реставрацію дверних полотен, відновили хори, змонтували систему блискавкозахисту, провели біозахисну та інсектицидну обробку деревини, встановили іконостас. Силами громади відреставрували і церковну дзвіницю.

У селі Кліцько презентували відреставровану дерев’яну церкву

Церква Успіння пресвятої Богородиці є унікальною пам’яткою сакральної дерев’яної архітектури кінця XVI-початку ХVII століття. Збудована з липового брусу, вона має традиційну тризрубну триверху композицію: до головного зрубу нави прилягають менші зруби бабинця та вівтаря. На зовнішніх стінах збереглися численні написи, найдавніший з яких датується 1603 роком. У формах храму простежуються архаїчні риси, характерні для дерев’яної архітектури того періоду.

У період радянської влади (у 1955-1989 роках) церква використовувалася як склад книжок. Упродовж десятиліть вона перебувала у занедбаному стані. У 2008 році пожежа знищила частину дерев’яних балок храму. Через пошкодження конструкцій, він значно похилився, потребував термінового укріплення та відновлення.