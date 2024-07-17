СБУ затримала колишню директорку школи на Луганщині, яка після окупації співпрацювала з росіянами. Колаборантка вирішила провідати доньку у Києві та намагалась в’їхала на підконтрольну Україну територію через ЄС. Її затримали під час перетину кордону на Львівщині.

Як вказано у повідомленні управління СБУ у Львівській області за 17 липня, спецслужба затримала колаборантку із Луганщини під час спроби в’їхати на підконтрольну Україні територію. Колишня директорка школи перетинала польсько-український кордон у пункті пропуску «Долгобичув-Угринів» на Львівщині та планувала зустрітись із своєю донькою у Києві.

Колишню директорку однієї зі шкіл тимчасово окупованої частини Луганщини викрила контррозвідка СБУ. Нею виявилась мешканка міста Антрацит, яка після захоплення населеного пункту пішла на співпрацю з росіянами.

Колаборантка запроваджувала «освітні стандарти» країни-агресора в українському навчальному закладі та схиляла вчителів до співпраці з окупантами. Своїми діями вона допомагала загарбникам у проведенні підривної діяльності проти України, а також поширювала ворожу методику викладання і залучала учнів до прокремлівських заходів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Наразі їй обрано запобіжний захід, вона не зможе покинути територію України для уникнення правосуддя. Триває слідство.