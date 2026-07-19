Сховок виявився не надто надійним

На українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Угринів–Долгобичув» прикордонники виявили в сховку мікроавтобуса 24-річного мешканця Хмельниччини, який намагався нелегально перетнути кордон. Таку схему переправляння організував 43-річний раніше судимий мешканець Рівного, повідомили в пресслужбі ДПСУ та Львівської обласної прокуратури.

Схованку водій мікроавтобуса облаштував між заднім рядом пасажирських сидінь і багажним відділенням. Після проходження контролю з українського боку чоловік мав залишити тайник і продовжити поїздку як звичайний пасажир. Проте під час поглибленого огляду транспорту прикордонники виявили сховок.

Водія затримали. У 2023 році його вже притягали до кримінальної відповідальності за організацію незаконного переправлення людей через державний кордон. Тоді він у складі організованої групи, був причетний до внесення військовозобов’язаних до системи «Шлях» як водіїв, що давало їм право на виїзд. Суд призначив йому 170 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади протягом року.

Зараз рівнянину повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

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Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Стосовно 24-річного жителя Хмельниччини прикордонники склали адміністративні матеріали за статтею про незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Як розповіли у Львівській обласній прокуратурі, рівнянин підшуковував клієнтів в соцмережах. В липні в одному з месенджерів на пропозицію відгукнувся 24-річний мешканець Хмельниччини. Фінансову сторону «трансферу» співрозмовники обговорили завуальовано: конкретну вартість послуги вони замаскували у переписці натяками та непрямими фразами.